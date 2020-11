Waarom voel je na het varen de deining van de boot nog?

In ons binnenoor zit een orgaan, het labyrint, dat je evenwicht regelt. In het labyrint zitten buisjes met vloeistof. Als die vloeistof in beweging is, dan weten je hersens dat je lichaam beweegt en in welke positie het zich bevindt. Zit de vloeistof bijvoorbeeld bovenaan het buisje, dan is dat een aanwijzing voor je hersens dat je op de kop staat.

Wie snel ronddraait, brengt de vloeistof naar de buitenste rand van de buisjes. En net als bij een kopje thee dat je eventjes omroert, blijft de vloeistof ook na het ronddraaien nog even in beweging. Voor je hersens registreert dat alsof je nog steeds draait. Ze sturen je spieren aan om je te stabiliseren, waardoor je gaat tollen op je benen.

Als je een tijdje op het water zit, gebeurt iets vergelijkbaars. Je evenwichtssysteem slaat een beetje op hol. De hersens proberen dat te corrigeren. Dat deinen, dat ‘hoort’ schijnbaar zo, dus die beweging calculeert je brein al in. Hoe heftiger de deining, bijvoorbeeld bij een sportboot, hoe meer je hersens proberen te corrigeren.

Als je aan land bent gestapt, blijven de hersens nog eventjes corrigeren. Je evenwichtsorgaan geeft aan dat de wereld weer stilstaat, maar door de hersens lijkt het alsof er nog steeds golven onder je voeten zijn. Bij de meeste mensen verdwijnt dat gevoel na een paar minuten, maar er zijn ook gevallen bekend waar het veel langer aanhoudt.