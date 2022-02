Verschillende seizoenen terug laten komen in je huis doe je zo

Van frisse pasteltinten in de lente tot warme aardetinten in de herfst: de woontrends veranderen elk seizoen. Maar je interieur telkens in een nieuw jasje stoppen kost een hoop tijd en geld. Met deze tips laat je de seizoenen terugkomen in je interieur, zónder je huis steeds om te moeten gooien. Ook lees je we waarom onderhoud van je cv-ketel juist nu belangrijk is.

Hou de basis neutraal

Een goed ‘4-seizoenen-interieur’ heeft een neutrale basis. Dit betekent: een rustige vloer en muren en meubels in zachte natuurlijke kleuren. Je hoeft de ruimte zeker niet van top tot teen spierwit te verven. Sterker nog: vaak oogt deze tint juist hard en kil. Kies daarom liever voor beige of een warme wittint zoals zand, crème of room. Wil je een wittint zonder roze of gele ondertoon? Ga dan voor kalk, een hippe wittint met grijze ondertoon.

Tip: door je woning regelmatig te onderhouden hou je je interieur een stuk langer mooi. Achterstallig onderhoud kan namelijk zorgen voor allerlei vervelende verrassingen, zoals brand of lekkages. Met tijdig cv-onderhoud hou je zulke problemen buiten de deur.

Speel met woonaccessoires

Een neutrale basis is het ideale canvas. Nu je dat hebt, kun je langzaamaan woonaccessoires met een seizoenstintje toevoegen aan je interieur. Omdat de basis zo rustig is mogen deze items best uitgesproken of opvallend zijn. Zet in de winter bijvoorbeeld een mooie vaas neer met een siertak met rode besjes. Verwissel dit in de lente voor een kleurrijk boeket van wilde bloemen.

Staat er een dressoir of sidetable in een onhandig hoekje? Leuk dit dan op met seizoensgebonden accessoires. Dit kunnen ook dingen zijn die je tijdens een wandeling hebt gevonden. Zoals dennenappels of kastanjes in de herfst en bijzondere schelpen in de zomer. Ook met het verwisselen van wat posters en foto’s kun je een totaal andere sfeer neerzetten. Lijst in de zomer bijvoorbeeld je leukste vakantiekiekjes in. In de herfst en winter kun je die dan weer verwisselen voor nostalgische foto’s of gezellige kiekjes van wintersport.

Kies passende materialen

Door te kiezen voor materialen die bij het huidige seizoen passen kun je de look van je interieur razendsnel transformeren. Kies in de herfst en winter voor plaids en kussens in warme tinten en van aaibare materialen, zoals velvet, teddy en wol. In de lente verwissel je deze dan weer voor items in lichtere kleuren en van luchtige stoffen. Denk aan materialen als linnen, jute, riet en rotan.