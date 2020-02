Sta-op-stoel, het ei van Columbus voor ouderen

In deze tijd waar ouderen langer thuis blijven wonen is een zogeheten sta-op-stoel een handig en onmisbaar hulpmiddel. Voor wie last heeft van zit- en rugklachten of moeite heeft met opstaan, is dit de ideale relaxfauteuil. Want: de sta-op-stoel maakt het opstaan na zitten gemakkelijker.

Wie de laatste tijd merkt dat hij of zij moeite heeft met opstaan, die kan zich het beste oriënteren op de mogelijkheden voor aankoop van een sta-op-stoel. Het kan met de leeftijd te maken hebben, maar zo’n stoel is ook handig als u herstellende bent van een blessure, operatie of ziekte. Een sta-op-stoel zorgt voor meer zelfstandigheid bij ouderen. Zelf opstaan, zonder hulp van anderen en ergonomisch verantwoord.

Een electrische sta-op-stoel biedt ook hulp aan ouderen met geriatrische klachten zoals beginnende dementie of Alzheimer en kan een uitkomst zijn voor mensen herstellende van neurologische klachten zoals hersenbloedingen en reumatische klachten. In deze gevallen is de sta-op-stoel een seniorenstoel die ook gebruikt kan worden in de zorg.

De voordelen van een sta-op-stoel zijn legio: veilig opstaan, brede armleuningen met extra grip, langzame sta-op beweging voor mensen voor met dementie en CVA. De bediening is simpel en de meeste stoelen zijn gemakkelijk te reinigen, vaak uitgerust met een beschermingshoes tegen het verlies van urine en zweet. Er zijn ook sta-op-stoelen die verrijdbaar zijn door middel van wielen, met massagefunctie, verstelbare rugleuning en voetensteun. De voordelen van sta-op-stoelen: comfortabel en ontspannend, goed voor de bloedsomloop en eenvoudig schoon te maken.

Met een sta-op-stoel kiest u voor gemak en comfort: deze stoel maakt uw leven gemakkelijker, u bent minder tijd kwijt met opstaan dan met een gewone stoel. Daarna zorgt de speciale stoel ervoor dat uw lichaam de juiste zithouding heeft. Deze stoelen komen in alle soorten en maten, naast handbediening zijn er opties met bijvoorbeeld een gasveer, motoren en uiteraard zijn er veel mogelijkheden qua stoffen en leer.

Electrische sta-op-stoelen hebben één tot vijf motoren. In de meeste gevallen zijn de sta-op-stoelen met 3 motoren de beste. Het voordeel is dat de stoel horizontaal geplaatst kan worden: zo kunt u lekker slapen in de stoel en hoeft u niet naar boven om uw bed op te zoeken. Daarnaast gaan deze stoelen langer mee, omdat het verstellen wordt verdeeld over drie motoren en niet door één. Uiteraard zijn sta-op-stoelen met drie motoren wel duurder in aanschaf en hebben ze meer uitleg nodig aan de gebruiker, qua bediening. Een afstandsbediening maakt het verstellen eenvoudig en sommige modellen hebben een handig zijvak, zodat u alles binnen handbereik hebt.

Een sta-op-stoel kunt u kant en klaar aanschaffen of u laat er eentje op maat maken.