Spant Las Vegas nog wel de kroon als dé casino stad van de wereld?

Wie aan casino’s en gokken denkt, zal al snel aan Las Vegas denken. De Las Vegas Strip behoort al jaren tot een van de best bezochte toeristische attracties binnen de Verenigde Staten. Het wemelt er van de casino’s, de luxe hotels en de entertainment! Dames lopen er in prachtige glitterjurken, terwijl mannen een gokje wagen in hun zwarte of donkerblauwe pak. Toch heeft ook Las Vegas het de laatste jaren steeds moeilijker gekregen. Gokkers weten de weg naar het online casino steeds beter te vinden. Het betekent dat het aantal deelnemers aan gokspellen in een fysiek casino afneemt. Daarbij heeft Las Vegas ook binnen Europa een geduchte concurrent. In dit artikel lees je er meer over.

Monaco als belangrijke concurrent in Europa

Binnen Europa behoort Monaco al jaren tot de populairste steden, voor wie een gokje wil wagen in een imposant casino. Het casino van Monaco is zowel aan de binnen-, als de buitenzijde meer dan het bekijken waard! Waar binnen duizenden euro’s over de tafel gesmeten worden, verrast de buitenzijde je met een fraaie architectuur. Daar komen de prachtige auto’s voor het casino van Monaco nog bij. Houd er als toerist rekening mee, dat er in dit casino met name in de avond een strenge dresscode geldt. Met een simpel shirt en een lange zwembroek kom je er niet binnen. Dat is zonde, want ook de binnenzijde van het casino is verbluffend.

Met Monaco om de hoek is een trip naar Las Vegas niet langer noodzakelijk. Belangrijk verschil tussen Las Vegas en Monaco is dat het in Las Vegas wemelt van de fraaie casino’s. Daar waar Monaco slechts één groot casino heeft.

Een leuk weetje? Monaco is niet alleen een hele bijzondere stad, maar wordt gezien als een van de kleinste landen ter wereld!

Online casino’s winnen aan populariteit

Niet alleen Monaco is een geduchte concurrent voor de casino’s in Las Vegas. Ook online casino’s winnen aan populariteit blijkt uit cijfers van CasinoScout dat onderzoek heeft gedrag naar het speelgedrag van Nederlanders. Dit komt onder meer door het feit, dat online gokken in steeds meer Europese landen legaal is geworden. Ook in Nederland werkt men momenteel hard aan legalisatie van de gokmarkt, met de Wet Kansspelen op afstand. Het maakt het voor Nederlandse gokkers mogelijk om deel te nemen aan kansspelen in een internationaal opererend casino. Door spellen te spelen in het live casino met een internationale croupier lijkt het net alsof je in een buitenlands casino aan de speeltafel staat! Tot nu toe was het enkel toegestaan om deel te nemen aan spellen van de Nederlandse Loterij.

Fraaie vestiging van het Holland Casino

Hoewel de vestigingen van het Holland Casino geen grote concurrent zijn voor Las Vegas, weten ze de Nederlandse gokker nog altijd te amuseren.

Op dit moment is Het Holland Casino overigens aan het werken aan een online goksite. Zoals je hebt begrepen begint online gokken steeds populairder te worden en lanceert binnenkort het Holland Casino ook haar eigen online website. Op deze website over online gokken kun je alle informatie vinden over de meest recentelijke ontwikkelingen.

Een bezoek aan het casino is al lang niet meer een uitje voor de rijkste Nederlanders. Ook studenten en vriendengroepen weten het casino te vinden. Daar komt bij dat het Holland Casino de laatste jaren veel aandacht besteed heeft aan entertainment binnen haar vestigingen. Er worden regelmatig bingo’s en optredens van bekende artiesten georganiseerd. In combinatie met het restaurant en de bar waar veel vestigingen over beschikken, biedt het Holland Casino hiermee alle ingrediënten voor een gezellige avond.