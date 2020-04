Smartphone van 800 euro of meer: steeds meer Nederlanders kiezen ervoor

Uit onderzoek van Telecompaper is gebleken dat steeds meer Nederlanders kiezen voor een dure smartphone van 800 euro of meer. Maar liefst 26 procent van de Nederlanders gebruikten in de laatste helft van 2019 een telefoon die in het ultra high-end segment valt. Dat is een stijging van 5 procent vergeleken met de eerste helft van 2019.

Sterkere groei verwacht

Volgens de onderzoekers valt een stijging in het duurste segment te verwachten door de komst van toestellen met 5G-ondersteuning en smartphones met een flexibel beeldscherm. Momenteel liggen de verkoopprijzen voor dit soort toestellen ver boven de 1.000 euro. Veel mensen kiezen ervoor om het toestel te beschermen met een smartphonehoesje. Op het moment kosten de meeste telefoons tussen de 400 en 800 euro, het high-end segment. Nederlanders met een toestel uit het high-end segment zijn waarschijnlijk overgestapt naar een nog luxer model, aangezien in de tweede helft van 2019 nog 42 procent van de gebruikte toestellen in dit segment vielen ten opzichte van 45 procent in de eerste helft.

Apple als marktleider

Apple is de marktleider in het ultra high-end segment met een marktaandeel van 72 procent. Bijna alle toestellen die het bedrijf recentelijk heeft uitgebracht behoren tot het duurste segment. Samsung volgt met een marktaandeel van 19 procent in het meest luxe segment dankzij de verkoop van de Galaxy Note 10 en Galaxy S10+. Huawei pakt een marktaandeel van 8 procent met de smartphones uit de Mate-serie.

Toestel beschermen

Nu steeds meer Nederlanders kiezen voor een toestel uit het ultra high-end segment ontstaat er nog meer noodzaak om de smartphone goed te beschermen. Je wilt natuurlijk wel een aantal jaar veel plezier hebben van je nieuwe toestel. Met een hoesje bescherm je niet alleen je smartphone maar kun je ook jouw persoonlijke stijl uitdragen.