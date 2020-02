Slaapgebrek maakt vet

Wie slecht of te weinig slaapt, heeft het moeilijker om af te vallen. Dat zeggen Zweedse onderzoekers die zagen dat zelfs een nacht zonder slaap al een significant effect heeft op spieren en vetweefsel. Structureel slaapgebrek, bijvoorbeeld door een slecht bed, maakt helemaal dik. Een nieuw matras kan dus wonderen doen voor je figuur.

Hoewel slaapgebrek al een tijdje in verband wordt gebracht met obesitas, diabetes en spieratrofie, zijn wetenschappers nu in staat om met moderne technieken voor het eerst directe weefselveranderingen te detecteren. Zo kunnen ze real time zien hoe vet wordt opgeslagen en spieren worden afgebroken.

Voor het onderzoek moesten vijftien gezonde vrijwilligers de hele nacht wakker blijven. Na die slapeloze nacht veranderde hun stofwisseling aanzienlijk, zagen de onderzoekers. Het lichaam wil energie opslaan en nieuwe vetcellen vormen, het spierweefsel houdt op glucose te gebruiken als krachtbron. In plaats daarvan beginnen de spieren zichzelf te verteren, zo zagen de onderzoekers van de Universiteit van Uppsala.

Het brein is waarschijnlijk de grote aanjager van deze gebeurtenissen. Als we slaapgebrek hebben, hebben de hersenen een hogere energiebehoefte. Daarom geeft het stresshormonen af, waardoor de spieren stoppen met het gebruik van glucose. Het vetweefsel gaat in de ‘opslagstand’ om klaar te zijn voor de volgende periode van slaapgebrek. Dan is er immers weer energie nodig. Om het nog erger te maken, heb je na die doorwaakte nacht ook nog last van een vreetkick.