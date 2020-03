Maak van je huis een oase van rust

Na een drukke dag op je werk wil je thuis tot rust komen. Geen gedoe, gewoon lekker relaxen. Tijd voor ontspanning en om dat te bereiken, kun je zelf heel veel doen. Maak je eigen comfort-zone!

Een rustgevende omgeving begint met goed licht. Daglicht is ideaal maar let ook goed op de lampen in je huis, zorg voor warm licht in de avond. Kleuren kunnen ook helpen om je een gevoel van rust te geven. Pastelkleuren, aarde- en blauwtinten. Voor de muren kun je het beste witte of beige verf gebruiken.

Ultiem relaxen doe je natuurlijk met heerlijke geuren, denk bijvoorbeeld aan geurkaarsen of geurlampen. Je huis straalt rust uit als je natuurlijke materialen gebruikt, zoals hout, riet en sisal. Zo kun je een knusse en comfortabele sfeer creƫren, ook met natuurlijke stoffen zoals linnen en katoen. Denk ook eens aan loungebanken om de ontspanning compleet te maken.

Water is magisch! Niets is fijner dan thuiskomen en dan meteen een jezelf onderdompelen in een warm bad, natuurlijk met badschuim of badzout. Lekker chillen! Een paar geurkaarsen erbij, rustige muziek via Spofity en je voelt je helemaal zen.

Jouw comfort en rust is belangrijk dus daar zijn gelukkig handige en mooie dingen voor te koop. Vloerkleden en fijne zachte kussens op de bank. Wat dacht je van een rieten schommelstoel om heerlijk in te mijmeren en de dag te overdenken? Een heerlijke pot thee erbij en je komt helemaal tot jezelf. Misschien nog beter: een hangstoel, als de ultieme relax-plek in je huis.

Tot slot: ook Moeder Natuur helpt je om te relaxen. Zorg ervoor dat je overal in huis kunt genieten van verse bloemen en fleurige planten. Je eigen flora zorgt voor leven, kleur en een heerlijke geur in huis.