Auto’s zijn in het buitenland dikwijls goedkoper. De Nederlandse overheid belast de automobilist op meerdere manieren: voor de aanschaf van een auto, het bezit van een auto, voor het privégebruik van een auto van de zaak en voor het verbruiken van brandstof.

BPM

De BPM wordt ook bij de aankoop van een bestelauto berekend. Ondernemers hoeven deze niet te betalen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Bij de eventuele bijtelling voor privégebruik dient wel het volledige aankoopbedrag gehanteerd te worden dus inclusief BPM.

Lease

Financial lease is een financieringsvorm waarbij de bedrijfsauto in volledige eigendom komt en in afgesproken termijnen wordt afgelost. De bedrijfsauto vormt dan het onderpand voor de financiering. Voordeel is dat de Investeringsaftrek van toepassing is. Ook de btw en rentekosten zijn aftrekbaar. Financial lease betekent een economisch eigenaarschap.

Import

Bedrijfsauto’s vanuit het buitenland kunnen ook met financial lease worden aangeschaft. Import auto leasen betreft jonge auto’s van zes tot twaalf maanden oud. Buitenlandse auto’s zijn voordeliger en hebben dikwijls meerdere opties in vergelijking met Nederlandse occasions. BPM wordt berekend op de inkoopwaarde in plaats van de nieuwwaarde.

Investering

Het grote voordeel van financial lease is dat er geen investering hoeft te worden gedaan voor de aanschaf van de auto. Hier voor in de plaats is er een maandelijks vast bedrag gedurende de afgesproken looptijd. Er is altijd een restbedrag na afloop van de contractperiode. Dit betreft de inruilwaarde van het voertuig. Of te wel de ondernemer betaalt deze resttermijn of levert de auto in.

Starters

Voor startende ondernemers, zelfstandigen zonder personeel biedt deze financieringsvorm voordelen. De verschuldigde rente tijdens de looptijd is volledig aftrekbaar als bedrijfskosten. Omdat de auto als onderpand dient, zijn er geen noemenswaardige financiële voorwaarden. Een actieve BKR code is niet toegestaan bij financial lease.

In tegenstelling tot operational lease dient de ondernemer zelf zorg te dragen voor de verzekering van de auto. Ook de wegenbelasting en eventueel de houderschapsbelasting dient zelf afgedragen te worden.