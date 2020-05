Hoe zet je een grandioze presentatie neer?

Communiceren is presenteren. En andersom. Het is alleen niet zo makkelijk als het klinkt. Of je nu pitch moet geven of een presentatie moet neerzetten voor een publiek van een paar honderd man, in principe kan iedereen met de juiste aanwijzingen een perfecte presentatie geven. Het begint met oefenen.

Vertel het verhaal in je eigen woorden. Zorg dat dit verhaal helemaal goed in je hoofd zit en schrijf het dan uit. Uit je hoofd leren en oefenen en oefenen. Als je de tekst kent en weet krijg je meer zelfvertrouwen en dat straal je dan ook uit. Ook ontstaat hierdoor tijdens de presentatie als vanzelf ruimte om er humor in te brengen. Je kunt hierbij handig gebruik maken handige gadgets zoals banners en een draadloze presenter.

Kijk naar jezelf

Zorg goed voor je houding. Je lichaamshouding is van groot belang. Dat kun je makkelijk thuis voor de spiegel oefenen. Ga rechtop staan met je schouders naar achteren. Probeer een open houding aan te nemen. Bedenk ook voor wat voor groep mensen je gaat staan en pas daar je outfit op aan. In een driedelig grijs streepjeskostuum voor een spiritueel publiek is geen goede optie. Let ook op de uitstraling van de Roll-up banner, ook die moet overeenkomen met het gevoel dat je over wil brengen. Als je het in je presentatie over zachtheid hebt, wil je geen harde kleuren op je bedrukte roll up banner.

Publiek

Pas je verhaal aan het kennisniveau van het publiek aan. De mensen moeten je wel kunnen volgen. Als ze na drie minuten jou volledig kwijt zijn wordt het een ramp. Let op dat je niet gaat lesgeven of doceren. Ook teveel herhalen vinden mensen heel vervelend. Straal rust uit. Dat kun je doen door te zorgen dat je lichamelijke boodschappen ook rust uitstralen. Fysieke rust dus. Niet statig en stram, maar vloeiende en langzame, rustige bewegingen. Je moet echter wel blijven enthousiasmeren, ze moeten niet bij je in slaap vallen. Daarom is een rollup banner een slim gebruiksartikel tijdens je presentatie. Je kunt er zo nu en dan even bij terug komen en er naar wijzen. Op die manier houd je met een professionele luxe rollup banner je publiek wakker.