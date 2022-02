Hoe weet je of je verslaafd bent?

Mensen kunnen verslaafd raken aan middelen of bezigheden. Verslavingen komen voor in allerlei vormen. Zo kun je verslaafd zijn aan middelen als alcohol, drugs en medicijnen, maar ook aan games en gokken kun je verslaafd raken. Waar kun je deze verslavingen aan herkennen in jezelf of in een ander?

Wat zijn de kenmerken van een verslaving?

Het kan soms lastig zijn om een verslaving te herkennen. Mensen kunnen het goed verborgen houden voor de buitenwereld of houden zichzelf voor de gek, waardoor de realisatie nog niet is doorgedrongen. Professionals constateren een verslaving op basis van een checklist. Artsen houden een lijst bij van 11 criteria: als je aan 3 criteria voldoet dan heb je waarschijnlijk een milde stoornis, bij 5 criteria heb je een gematigde stoornis en bij 6 of meer wordt het gezien als een ernstige stoornis.

Een van de meest opvallende kenmerken is dat een mogelijke verslaafde steeds minder tijd besteedt aan werk en sociale activiteiten. Ook het behoud van sociale interacties gaan achteruit, vaak gaat een verslaving gepaard met veel ruzies. Verder is constant gebruik van een middel een factor en het vergroten van de hoeveelheden over tijd. Na veel gebruik raakt je lichaam gewend aan een middel waardoor je steeds meer nodig hebt om hetzelfde gevoel te ervaren.

Herken je de kenmerken in jou of in een ander? Misschien is het dan tijd om actie te ondernemen. Om van een verslaving af te komen kan het nodig zijn om een tijd in een kliniek door te brengen. Hier wordt je ondersteunt door professionals die jouw de persoonlijke hulp kunnen bieden die je nodig hebt. Tijdens een intake-gesprek zal er worden besproken wat de kliniek voor jou kan betekenen. Nederland kent meerdere klinieken waar je terecht kan. Zo heb je bijvoorbeeld ook een kliniek Breda.

Waaraan herken je een eetstoornis?

Er bestaan verschillende eetstoornissen waardoor de herkenning lastig kan zijn. Zo kent anorexia bijvoorbeeld andere kenmerken dan boulimia. Ook hoeft de lichaamsbouw niet altijd een indicatie te zijn van een eetstoornis en is het daarom niet van de buitenkant te zien. Een aantal algemene kenmerken zijn een verstoord lichaamsbeeld, niet tot weinig eten met andere mensen in de buurt en veel bezig zijn met afvallen. Het vaststellen van een eetstoornis zal moeten gebeuren via een arts, een zelf-diagnose is geen goed idee.

Als je denkt een eetstoornis te hebben is het van belang dat je zo snel mogelijk hulp zoekt. Vaak worden eetstoornissen en verslavingen in dezelfde kliniek behandeld, de stoornissen hebben namelijk overeenkomende karakteristieken. De behandeling in een kliniek voor eetstoornissen zal dus vaak ook overeenkomsten hebben met de behandelingen voor bijvoorbeeld een drugsverslaving.