Het effect van de zon op je huid

Zon is energie. En wat voor een energie! In alle richtingen van de kosmos wordt die energie heen gestuurd. Een deel van die energie komt ook op onze aarde terecht. Gelukkig maar, want daar leven we van! Zonnestraling, warmte en licht. Het licht waar we van groeien en waar we van genieten.

Maar in dat licht zit ook ultraviolette straling. Die UV-straling heeft gevolgen voor je lichaam en allereerst voor je huid. Zowel positieve als negatieve gevolgen. Waaruit bestaat die UV-straling eigenlijk? Waar moet je op letten en wat zijn de voordelen? Kortom, moet je lekker in de zon liggen of is het beter toeven onder een parasol?

Ultraviolette straling

Deze straling kun je niet met het blote oog waarnemen. Ook kun je hem niet voelen. Wel kun je infrarode straling voelen, als warmte op je lichaam. UV-straling is verraderlijk want je voelt en ziet hem niet. Pas als je een te lange tijd niet onder de parasol hebt gezeten, merk je de gevolgen: een rode branderige huid die pijnlijk aanvoelt. Je bent verbrand. Daarom is het belangrijk om je goed te beschermen tegen te veel zonlicht. Je hebt het nodig, maar ook onder een tuinparasol of een zweefparasol kun je fantastisch genieten!

Terras

Negatieve effecten van de zon kun je overal lezen. Ook over huidkanker in relatie tot UV-straling wordt veel gediscussieerd en overmatige blootstelling aan zonlicht is een groot risico. Je kunt je insmeren met aller zonnebrandwerende middelen, maar je kunt ook gewoon lekker onder een grote vierkante parasol gaan zitten of liggen. Krijg je toch het gezonde gedeelte van het zonlicht en ben je heerlijk buiten. Want buiten is toch het fijnste wat er is? Zo neem je ook Vitamine D op, heel belangrijk voor je botstofwisseling en je energie. Voel je blij en gelukkig in de buitenlucht. In zonlicht komt endorfine vrij in je hersenen wat een gevoel van blijdschap met zich meebrengt. Ook diverse huidaandoeningen kunnen verminderen als je veel buiten bent. Dat is de gezonde UV-straling. Vrijheid en blijheid in de buitenlucht, maar wel onder een rechthoekige, vierkante of ronde parasol!