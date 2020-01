Glucosamine tegen huidveroudering en gewrichtsklachten

De productie van glucosamine vindt van nature plaats in het menselijk lichaam. Deze stof is nuttig voor de opbouw en onderhoud van kraakbeen in je gewrichten en zorgt ervoor dat het bindweefsel in je lichaam en je huid optimaal blijft. Als je ouder wordt, krijgt je lichaam steeds meer moeite om zelf glucosamine aan te maken, zelfs terwijl je de basisbestanddelen glucose en glutamine in voldoende mate binnenkrijgt via het eten.

De oplossing voor het tekort aan glucosamine is het gebruik van een voedingssupplement. Dit zorgt ervoor dat je gewrichten minder snel slijten en de huid in betere conditie blijft. Vanaf ongeveer je veertigste jaar kan het een goed idee zijn om als aanvulling glucosamine te nemen. Vooral als je gewrichten extra belast worden, bijvoorbeeld door sport, intensief werk of overgewicht. Denk bijvoorbeeld aan Flinndal glucosamine.

Soepele gewrichten willen we allemaal, maar voor sommigen is dat niet de normaalste zaak van de wereld. Met name als je ouder wordt, bestaat er de kans dat je artrose krijgt, dat gepaard gaat met pijnklachten. Het is aan te raden om glucosamine te gebruiken als je last hebt van gewrichtsklachten en het middel kan er ook voor zorgen dat wonden sneller helen na een operatie. Uit recent onderzoek blijkt dat het middel ook kan helpen bij het verminderen van ontstekingen.

Minder bekend is dat glucosamine huidveroudering tegen kan gaan en een belangrijke bijdrage kan leveren om dit proces te vertragen. Denk hierbij aan rimpels en huid die beschadigd is door de zon.