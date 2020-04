Een goed bedrijfsfeest is sleutel naar succes

Richard Branson zei ooit: ‘Een beetje succesvol bedrijf moet vooral woeste feesten geven, dat helpt’. En daar heeft de beroemde tycoon helemaal gelijk in. Een bedrijfsfeest is er niet alleen voor de gezelligheid. Je wilt dat het nuttig is en impact heeft, dat ‘de zaak’ er nog beter van wordt en het personeel nog gemotiveerder. Dit vereist een goed concept. Zet daarom mensen bij elkaar die een standaard eindejaars-borrel omtoveren tot een sterk staaltje interne communicatie.

De buzz op de bedrijfsvloer begint, zodra de mail met de datum en andere info in de mailbox ploft. Wie gaat er, wat doe je aan, welke locatie en wat voor entertainment en heerlijke spijzen de baas geregeld?

Een efficiënt bedrijfsfeest is een perfecte tool om de neuzen dezelfde kant op te krijgen: teambuilding, het versterken van loyaliteit en dankjewel zeggen. Want: we doen het allemaal samen, we werken keihard en we pakken ook de kans om met elkaar een leuke tijd hebben. Even relaxen, in een andere setting, ver weg van kantoor. Geen hiërarchie en de CEO drinkt gewoon een biertje of wijntje mee. Kansen pakken, een boodschap aan de man brengen, de mooiste outfit belonen of de salestijger in het zonnetje zetten.

De directie kan het podium opklimmen om de troepen toe te spreken. Dat valt nog niet mee, goed spreken in het openbaar is niet iedereen gegeven. Dus denk aan een goede voorbereiding en talking points op kaartjes. Vergeet niet te oefenen op de locatie en zorg dat het geluid en het licht getest is. Want niets is zo gênant als de grote baas die niet te verstaan is. Daar praat het personeel nog weken over en dat is onwenselijk. Wees zelf de baas over je boodschap.

Soms is de boodschap minder leuk: bij tegenslagen of een slechte periode is het bedrijfsfeest een instrument om duidelijk te zeggen, we moeten het beter doen, iedereen schouders eronder. Het uitstralen van een groeps- en een wijgevoel: we doen het samen en samen kunnen we alles aan. Ook als het even tegen zit. Lukt het je zelf niet? Vraag een professioneel evenementenbureau als www.fritz-events.nl.

Een bedrijfsfeest kan fungeren als een perfect startpunt voor een nieuwe aanpak, product of beleid. Laat diverse teams brainstormen over de toekomst aan de hand van thema’s. Zij presenteren hun plannen aan de directie en hun collega’s, op de avond van het feest. Iedereen zal meteen een mening geven, instant feedback en napraten in een ontspannen setting.

Een paar tips voor een efficiënt bedrijfsfeest: laat een video zien, een moodclip met talking points, statements waar je je personeel over wilt laten nadenken. Durf het anders te doen, wijk af van de gebaande paden. In de aanloop naar het bedrijfsfeest: hou een enquete per email wat men graag zou willen qua eten, activiteiten, muziek en ontspanning. Aandacht voor logistiek is ook belangrijk: pendelbussen, aansluitingen voor openbaar vervoer en moedig aan dat mensen samen in één auto reizen, bestuurd door de Bob.

Je wilt een bedrijfsfeest waar het personeel happy mee is. Zodat ze er nog lang over napraten, in de koffiehoek maar ook op een verjaardag. Op die manier zetten ze het bedrijf intern en extern in het zonnetje. Positieve communicatie waar je verder niets voor hoeft te doen. Een incentive met klinkende resultaten. Een sterke combi van ontspanning, loyaliteit belonen en het overbrengen van belangrijke boodschappen aan je medewerkers.