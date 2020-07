Dit zegt de seks over je relatie

In het begin van een relatie kun je van verliefdheid niet van elkaar afblijven. Helaas is dit vaak niet voor eeuwig. Zodra de eerste verliefdheid na een tijdje minder wordt, vermindert ook de zin in seks. Veel stellen denken dat dit een slecht teken is. Ze hebben het gevoel dat de hoeveelheid seks staat voor het geluk in hun relatie. Gelukkig hoeft dit helemaal niet zo te zijn, en stellen die minder seks hebben schieten echt niet te kort. Toch is het belangrijk elkaar zo nu en dan liefde in bed te geven. Met wat hulp van een seksspeeltje van de sex shop houd je je seksleven spannend.

Veel of weinig seks

In het begin van een relatie is alles aan elkaar nieuw en spannend, en hoef je nauwelijks moeite te doen in bed. Naarmate een relatie langer duurt gebeurt het bij veel stellen dat de seks vermindert. Zodra je langer bij elkaar bent en minder seks hebt, betekent dit niet automatisch dat je relatie slecht is. Heel wat oorzaken kunnen ervoor zorgen dat het seksleven op een lager pitje komt te staan. Drukte op het werk, slecht slapen en het krijgen van kinderen zijn veel voorkomende redenen die allemaal kunnen leiden tot minder seks. Seks shops weten wel raad met deze ‘problemen’.

Seksspeeltjes voor meer plezier

Ook al is het geen ramp als je als stel bepaalde periodes weinig seks hebt, toch is het belangrijk elkaar af en toe wat aandacht te geven onder de lakens. Met seks komen we dichter bij elkaar en voelen we ons verbonden, ook nog als we al jaren samen zijn. Als je je seksleven naar ‘the next level’ te brengen, of als je de seks in je relatie weer wat spannender wil maken is het een goed idee te investeren in seksspeeltjes. Investeer je in een goede vibrator, dan investeer je tegelijk in je relatie. Kijk daarom eens rond op de website van een sexshop en laat je inspireren door het ruime aanbod. Bij easytoys zul je gegarandeerd iets vinden wat past bij de wensen van jou en van je partner. Verras je partner met een tarzan vibrator of een rabbit vibrator, en geef je seksleven een boost!