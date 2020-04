Dit wist je nog niet over ledverlichting

Ledverlichting is al jaren in opkomst. Dat ledlampen zuinig zijn en vele jaren meegaan was bij de meeste mensen al bekend, maar wist je de volgende feitjes al over ledverlichting?

Ledverlichting in het verkeer

In tegenstelling tot ouderwetse lichtbronnen gaat ledverlichting direct aan als je op de knop drukt. Er is geen opstarttijd nodig en de ledlampen hebben meteen hun volle sterkte. Daarnaast kan je ledverlichting zo vaak aan- en uitschakelen als je maar wilt. Dit heeft geen effect op de levensduur van de ledlampen. Niet zo gek dus dat ledverlichting veelvuldig gebruikt wordt in het verkeer. Matrixborden maar ook stoplichten en aankomst- en vertrekborden worden al jarenlang geproduceerd met ledlampen.

Ledverlichting in extreme temperaturen

Ledlampen zijn één van de weinige lichtbronnen die geen last hebben van extreme temperatuurverschillen. Hoe warm of koud het ook is, voor ledverlichting maakt het niet uit. Waar traditionele verlichting nog wel eens wil haperen bij koude temperaturen behoud ledverlichting zijn volledige lichtsterkte. Dit maakt ledlampen uitermate geschikt voor gebruik buitenshuis. Wil je je tuinpad verlichten? Ga voor led-strips. Wil je die ene mooie boom of een standbeeld in de spotlights zetten? Ga voor grondspots met ledlampen erin.

Ledverlichting tegen Uv-straling

Ledverlichting produceert niet tot nauwelijks infraroodlicht en vermindert Uv-straling met bijna 100%. Ledlampen worden hierdoor grootschalig ingezet in musea en kunstgalerijen waar kwetsbare kunstwerken hangen. Daarnaast zorgt ledverlichting ervoor dat je minder last hebt van insecten. Insecten komen namelijk af op de Uv-straling die traditionele verlichting uitstoot. Nog een reden om voor led grondspots te kiezen in je tuin!

Ledlampen gebruiken een zeer lag voltage

Ledverlichting heeft maar een zeer laag voltage nodig om te kunnen branden. Hierdoor zijn ledlampen of led-grondspots ideaal voor gebruik op plaatsen waar maar een beperkte stroomvoorziening is. De meeste ledlampen kunnen gebruikt worden in combinatie met zonne-energie. Niet zo gek dus dat veel campers en tiny houses uitgerust zijn met ledlampen. Ook is het tegenwoordig mogelijk om led-tuinverlichting te krijgen met geïntegreerde zonnecellen. Deze grondspots of ledlampen laden overdag voldoende op om de hele avond en nacht licht te kunnen geven.