Casinospellen met de hoogste winkans op een rijtje

Zekerheid om te winnen heb je bij casinospellen nooit, want het zal altijd een kansspel blijven. Echter, bij sommige spellen ligt de kans om te winnen toch hoger dan bij andere spellen. Loterijen zijn bijvoorbeeld een van de minst winstgevende kansspelen. Toch doen mensen er massaal aan mee, maar de kans dat jij de loterij wint is echt ontzettend klein. Volgens ons kun je dus beter een gokje wagen in het (online) casino. De spellen met de hoogste winkans zetten we hier voor je op een rijtje.

Blackjack

Blackjack staat bekend om het spel met het hoogste uitbetalingspercentage. Het voordeel van dit spel is dat je alleen tegen de dealer speelt en bovendien is het ook makkelijk te leren. Over het algemeen zijn live blackjack spellen in Nederland altijd winstgevender dan andere kansspelen, omdat je hier nog enigszins invloed op hebt. Daarnaast kan je ook trainen met het spelen van blackjack om zo verschillende tactieken onder de knie te krijgen. Het uitbetalingspercentage van blackjack ligt tussen de 99,4% en 99,6%.

Craps

Een iets minder bekend spel in Nederland, maar wat vooral in de Amerikaanse casino’s wordt gespeeld, is craps. De craps tafel ziet er in het eerste oogopslag misschien wat ingewikkeld uit, maar als je je er even in verdiept heb je het zo onder de knie. Je hebt bij craps wel te maken met je medespelers, maar in principe speel je niet tegen elkaar. Het doel van het spel is om in te schatten wat de andere spelers met de dobbelstenen gooien. Craps is vooral erg gezellig, want je speelt het met elkaar. Het uitbetalingspercentage van craps ligt op 99,5%.

Baccarat

Baccarat, ook wel punto banco genoemd, is het derde spel in de top 5 van hoogste winkansen. Baccarat is een kaartspel en zoals eerder gezegd zijn kaartspellen beter te voorspellen waardoor de kans van winnen hoger ligt. Je zet als speler in op de bank, de speler of gelijkspel. De waarde van de kaarten mag niet hoger liggen dan negen. Als je hebt ingezet op het winnende vak, dan krijg je de inzet keer twee. Maar het meest win je wanneer je hebt ingezet op gelijkspel en dit klopt. Dan krijg je acht keer je inzet terug! Het uitbetalingspercentage van Baccarat is wiskundige gezien 99%.

Roulette

Een van de bekendste spellen in het casino is live roulette tegenwoordig. Roulette is erg simpel en staat op plek vier met een percentage van 97,3%. Op het roulettewiel zitten evenveel rode als zwarte vakjes met nummers. Wanneer je inzet op zwart of rood heb je dus 50% kans om te winnen. Je krijgt het dubbele van je inzet terug wanneer je de juiste kleur hebt. Maar bij roulette kun je op verschillende dingen tegelijk inzetten. Zo kan je ook een specifiek nummer kiezen, of een groep getallen. De winst verschilt dan per inzet.

Online gokkasten

Tot slot zijn online gokkasten ook erg voordelig om te spelen. Zeker in tegenstelling tot de gokkasten in fysieke casino’s. Online ligt het uitbetalingspercentage namelijk hoger, met een gemiddelde van 96%. Dit is misschien niet heel logisch, want je hebt helemaal geen invloed op het spel. Toch is dit zo! Er zijn zelfs online gokkasten met een uitbetalingspercentage van 99%.

We kunnen in ieder geval concluderen dat je beter een gokje kan wagen in een casino dan meedoen aan de staatsloterij. In 2019 werden er 6,3 miljoen staatsloten verkocht. De kans dat jij de hoofdprijs wint is dus 1 op 6,3 miljoen!