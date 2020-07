Alle feiten van een WA-verzekering op een rij

Je bent van plan binnenkort een leuke auto aan te schaffen. Wel een beetje een aparte en hij mag best een paar jaartjes oud zijn. Je wil er niet zoveel geld aan uitgeven, maar hij mag er natuurlijk wel geestig uit zien. Geen zwarte of grijze doorsnee auto voor jou! En zeker geen nieuwe. Hier en daar een klein deukje of krasje vind je ook niet erg.

Een beetje bekijks op de snelwegen vind je ook leuk. Je wil alleen niet in een hele luxe of dure auto bekijks hebben want dan kunnen mensen gaan denken dat je een aansteller bent en dat wil je absoluut niet! Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Een klein beetje leuk gek, dat mag wel. Maar welke autoverzekering kun je dan het beste afsluiten? Een WA autoverzekering of een All risk autoverzekering?

Beschermd

Het is wettelijk verplicht om verzekerd te zijn als je in een auto gaat rijden. Logisch, want een ongeluk zit in een klein hoekje. De voordelen van een WA verzekering voor je auto zijn; de schade die je toebrengt aan anderen is in ieder geval verzekerd, het is een voordelige verzekering voor je auto, je bent wettelijk prima verzekerd en je bent tegelijkertijd beschermd tegen je persoonlijke bankroet. Want schade die je veroorzaakt kan zomaar in de miljoenen lopen.

Wanneer?

Er zijn wel een aantal voorbeelden of regeltjes waar je naar kunt kijken. Een WA verzekering auto is te overwegen als je auto ouder is dan 9 jaar of als de dagwaarde heel erg laag is. Als je er namelijk maar een paar honderd euro voor terugkrijgt van de verzekering hoef je hem ook niet duur te verzekeren. Stel je hebt door jouw schuld een eenzijdig ongeluk gehad met gelukkig alleen maar blikschade. De kosten om hem te repareren bedragen 1500 euro, maar de dagwaarde is slechts 800 euro. In dat geval keert de All risk autoverzekering jou die 800 euro uit. Maar voor dat geld koop je geen nieuwe auto. Bovendien heb je eigen spaargeld waar je zelf een andere auto van kunt aanschaffen. Had je die dure All risk verzekering dus ook niet nodig gehad. Ook als de auto schuldenvrij is en je er dus geen dure lening voor hebt hoeven af te sluiten, is een WA verzekering een aanrader. Ga goed verzekerd op weg!