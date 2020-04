5 Nuttige Manieren je tijd thuis vullen!

Het coronavirus beïnvloedt ieders leven op een of andere manier, ongeacht waar je woont. Miljoenen mensen over de hele wereld, waaronder ook pokerspelers, doen er alles aan om het virus niet te pakken te krijgen.

Voor iedereen die vanuit huis werken deze dagen is dit misschien niet zo moeilijk. Maar voor vele anderen, waaronder mensen die een gewone baan hebben, kan het vullen van de tijd een beetje uitdagender blijken.

Door dit nieuwe virus dat in China is ontstaan, verandert ons dagelijks leven. En voor de meesten van ons zal het leven alleen maar blijven veranderen als bedrijven sluiten, mensen worden ontslagen van het werk en velen van ons worden gedwongen om thuis te blijven om zo mogelijk de curve te flattenen!

Hier zijn 5 suggesties om te helpen om uw dagen wat gemakkelijker en leuker te maken in deze moeilijke tijden.

1. Speel online poker of casino

Wat is een betere manier om de tijd te doden dan wat online poker of een potje online roulette in een online casino? Heerlijk een potje kaarten met je vrienden of wildvreemden om wat geld te verdienen. Poker blijft een spannend spel dat snel te leren is. Als je na een paar uurtjes poker wat anders wilt, dan hebben de online casinos meerdere spellen tot hun beschikking. Tegenwoordig hoef je niet meer de deur uit om casino spellen te spelen. Online Casinos hebben tegenwoordig veel meer spellen en promoties dan welk echt casino ook ter wereld. Zeker genoeg om de komende dagen je te entertainen!

2. Netflix

Zoveel films om uit te kiezen (jammer genoeg zijn de meeste slecht).

De sportevenementen zijn in ieder geval de komende weken geannuleerd. Dus, tenzij u van plan bent de Ajax finale van 1995 te bekijken, kunt u beter uw tijd besteden aan het zoeken naar iets leuke op Netflix, Hulu en Amazon Prime films.

3. Zoek je toekomstige ex

Heb je niemand om mee Netflix te kijken? Er is altijd PornHub. Ik maak maar een grapje. Een beter idee zou zijn om een aantal dating apps te downloaden en iemand te ontmoeten die je zal helpen de tijd te doden. Gewoon lekker beginnen met het swipen op tinder! Ik ben al meer dan zes jaar met dezelfde vrouw, dus om eerlijk te zijn, ben ik niet bekend met Tinder. Maar ik weet zeker dat je zult vinden wat je zoekt, zelfs als je 27 katten hebt.

4. Ga sporten, thuis, naast de bank

Immers, op de bank zitten en films kijken en popcorn eten is niet echt een manier om je lichaam op te peppen. Maar je moet wat balans in je leven vinden, anders word je geestelijk gestoord. Je hebt nu alle tijd van de wereld om in vorm te komen, dus hef wat gewichten (als je ze hebt), doe sit-ups, push-ups, squats, jumping jacks, etc.. Studies tonen aan dat seks eigenlijk niet echt genoeg is voor een home work-out, omdat het niet veel calorieën verbrandt. Jammer!

5. Communiceer met vrienden en familie

Smartphone apps maken het gemakkelijk om met je vrienden te communiceren terwijl je jezelf thuis opsluit. Met het coronavirus is dit het perfecte moment om weer in contact te komen met degenen die het meest is in je leven. Het is 2020, dus er is geen excuus om niet te communiceren met je vrienden en familie. Er zijn tegenwoordig veel apps – SnapChat, Facebook Messenger, FaceTime – die het ons gemakkelijk maken om met iedereen, waar dan ook, in contact te blijven. Geen excuus, DO IT!